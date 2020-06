successioni

Testamento olografo, l'esecuzione non "sana" la scheda falsa

Corte di cassazione - Sentenza 28 maggio 2020 n. 10065

La scheda testamentaria falsa, anche se eseguita dagli eredi pretermessi perché ritenuta comunque conforme alla volontà del testatore, non comporta la sanatoria dell'atto in quanto esso è inesistente e non semplicemente nullo. Non scatta dunque la previsione contenuta nell'articolo 590 del c.c. secondo cui la nullità della disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria ...

