locazioni e affitto di azienda

Emergenza Covid-19, stop escussione cambiali a garanzia del canone di affitto

Tribunale di Genova - Decreto 1° giugno 2020

Con riguardo al mancato pagamento dei canoni di locazione, si consolida - per ora nelle decisioni in via d'urgenza - l'orientamento che attribuisce un ruolo determinante alla chiusura delle attività commerciali imposta dal Covid-19. Il Tribunale di Genova con un decreto inaudita altera parte del 1° giugno ha infatti ordinato al locatore del ramo di azienda - una discoteca - e dei relativi locali di astenersi dall'incasso delle cambiali ricevute dall'affittuario a titolo di garanzia, considerata ...

