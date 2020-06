Specializzazioni forensi, Associazioni in campo contro la riforma ministeriale

lettera a bonafede

Le principali associazioni specialistiche forensi bocciano il parere favorevole reso dalle commissioni Giustizia di Camera e Senato sullo schema di decreto ministeriale che modifica il Dm 144/2015 sul titolo di avvocato specialista.



I presidenti dell'AGI (Avvocati giuslavoristi italiani) dell'AIAF (Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori) dell'Uncat (Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi) dell'UCPI (Unione delle Camere penali italiane) e dell'UNCC (Unione nazionale Camere civili) in una lettera inviata al Ministro della Giustizia Alfondo Bonafede chiedono di intervenire per correggere alcune "anomalie" senza però riaprire l'intera discussione "su un testo approvato cinque anni fa, in attuazione di una legge di quasi otto anni fa".



IL TESTO DELLA LETTERA DELLE ASSOCIAZIONI



In particolare le associazioni segnalano che il parere favorevole contiene due condizioni:

- il conferimento del titolo di avvocato specialista anche a chi consegua il titolo di dottore di ricerca in materia riconducibile a uno dei titoli di specializzazione;

- l'analogo conferimento anche a chi consegua un diploma di master di II livello in materia corrispondente a uno dei settori di specializzazione.



Condizioni – scrivono i legali – che rendono evidente "l'anomalia di conferire un titolo di specializzazione a persone che, nella stragrande maggioranza dei casi, ancorché magari intendano esercitare in futuro la professione forense, potrebbero essere neppure abilitate, al momento in cui conseguano il dottorato di ricerca o il diploma di master di II livello".



"L'equiparazione, oltretutto – proseguono -, avviene con qualificazioni che (al di là dell'elevato livello scientifico e accademico) sono del tutto estranee al requisito di esperienza che caratterizza l'avvocato specialista". In tal modo dunque si verificherebbe la "grave contraddizione" della contemporanea presenza, in alternativa alla ordinaria modalità di conseguimento del titolo conferito all'esito di un corso offerto da una Scuola di Alta formazione, di un riconoscimento conferito per "comprovata esperienza" a chi eserciti nella materia da molti anni; e di un analogo riconoscimento per "elevata cultura" a chi non abbia mai esercitato e, di regola, non ancora possieda neppure l'abilitazione all'esercizio della professione.



"Non ci sembra soltanto un'anomalìa, onorevole Ministro, ma una vera forzatura dei princìpi dell'ordinamento". La riforma professionale n. 247/2012 infatti prevede che il Cnf stipuli

"convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista". E, tra i soggetti delle convenzioni possono certamente rientrare le Università, "ma non attraverso l'equipollenza con altri titoli".