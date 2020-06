Avvocatura: subito in Aula - Il Piano straordinario per la ripresa

IL DOCUMENTO OCF

Un vero e proprio "Piano straordinario per la Giustizia Italiana". Lo chiede l'Organismo congressuale forense nel "Documento per la ripresa" pubblicato oggi.



"La condizione della macchina giudiziaria del nostro Paese – si legge - ha raggiunto uno dei livelli più critici della storia repubblicana". "Il sistema giudiziario italiano – prosegue -, già da decenni in grande difficoltà in questi ultimi mesi è stato colpito dalle accelerazioni di fenomeni degenerativi che ne stanno minando la credibilità già messa a dura prova dalla sua cronica e nota inefficienza".



Per queste ragioni e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Congresso Nazionale Forense dell'aprile del 2019, l'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense "impegna l'Ufficio di Coordinamento affinché chiami al confronto tutte le istituzioni e le associazioni forensi" per avviare una campagna di comunicazione, organizzare una manifestazione nazionale, segnalare la situazione al Presidente della Repubblica, sensibilizzare l'opinione pubblica, richiedere risorse immediate a Parlamento e Governo, ridare dignità alla funzione di difesa.



Il Piano illustrato nel documento si articola in tre capitoli: si parte dal superamento della paralisi giudiziaria con la ripresa immediata della attività in presenza, previa messa in sicurezza degli uffici, limitando la telematica a casi specifici. A seguire, il piano prevede strumenti a tutela dell'effettività del servizio giustizia: equo compenso, minimi tariffari, fiscalità di sostegno. Infine, il superamento della attuale delegittimazione della giustizia attraverso la partecipazione dell'Avvocatura alla riforma del CSM, la separazione delle carriere e il rafforzamento della presenza degli avvocati nei ruoli dirigenziali della giurisdizione e nei ruoli direttivi ministeriali.



I PUNTI DEL PIANO PER LA RIPRESA



Giustizia paralizzata

a - Approntamento di un "Piano straordinario per la Giustizia" per la messa in sicurezza degli uffici giudiziari

b - Immediata ripresa delle attività giudiziarie in compresenza fisica, nel rispetto delle esigenze di profilassi sanitaria e salve le situazioni in cui ciò sia motivatamente impossibile

c- Limitazione dell'uso di strumenti alternativi (giustizia telematica, scambio di difese scritte) a casi specifici e per la sola emergenza previo stanziamento delle necessarie risorse economiche e delle relative dotazioni di personale tecnico, con la fissazione di un adeguato quadro normativo di regolazione degli strumenti innovativi per la garanzia della difesa delle parti,

d - Riforma della prescrizione penale



2- Giustizia indifesa

a- Rafforzamento dell'effettività dei principi dell'Equo compenso e dei minimi tariffari a garanzia della qualità della prestazione professionale a difesa dei diritti

b- Potenziamento del patrocinio a spese dello Stato

c- Misure di fiscalità a sostegno della sostenibilità della professione forense e dell'innovazione tecnologica negli studi professionali



3- Giustizia delegittimata

a- Concorso dell'Avvocatura nella riforma del CSM e dell'Ordinamento Giudi-ziario

b- Separazione delle carriere

c- Rafforzamento della presenza della componente forense nei ruoli dirigenziali e consultivi degli apparati di governo della giurisdizione centrali e territoriali

d- Rafforzamento del ruolo costituzionale dell'Avvocatura

e- Inserimento della componente forense nei ruoli direttivi ministeriali