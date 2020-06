Nel corso del webinar dal titolo "la monocommittenza negli studi legali: prospettive di tutela e regolamentazione" – organizzato dal Dipartimento sulla monocommittenza dell'Aiga Nazionale coordinato dall'avvocato Fausi Ianucci – il sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Francesca Puglisi ha accolto l'invito dell'Aiga ad istituire un tavolo tecnico interministeriale finalizzato all'attuazione del deliberato congressuale sul tema del cd. "avvocato mono-committente".



L'obiettivo del tavolo interministeriale, spiega una nota dell'Associazione, sarà quello di disciplinare tale figura attraverso la creazione di una normativa in grado di garantire, alle parti di tale particolare tipologia di rapporto professionale (titolare e collaboratore di studio), un livello minimo di tutele dei rispettivi diritti ed interessi: contratto di collaborazione scritto, compenso minimo, preavviso di recesso e divieto di recesso in caso di maternità e/o malattia saranno alcuni dei punti cardine della proposta di legge.



L'invito è stato accolto anche con favore dall'onorevole Jacopo Morrone – componente della commissione giustizia della Camera dei Deputati – il quale già da sottosegretario al Ministero alla Giustizia si era occupato del tema e si è quindi reso disponibile a dare il proprio contributo.



La Presidente del CNF Maria Masi ha confermato infine la volontà delle istituzioni forensi di dare attuazione al deliberato congressuale, evidenziando in particolare la necessità di garantire una maggiore tutela per i giovani e le donne, soprattutto riguardo alla maternità.

"È un altro passo avanti verso il disciplinamento della figura del cd. "avvocato mono-committente" – afferma il Presidente Antonio De Angelis – "da sempre una delle tematiche più sentite dalla nostra associazione".



"Inizia quindi dalla monocommittenza la fase 2 della giovane avvocatura", commenta l'avvocato Carlo Foglieni della Giunta Nazionale Aiga, moderatore dell'evento.