Civilisti (Uncc): riaprire tutto e lanciano l'hastag #GiustiziainAula

fase 2

L'Unione Nazionale delle Camere Civili – UNCC lancia un appello rivolto al Ministro delle Giustizia, Alfonso Bonafede, chiedendo che si trovino al più presto soluzioni concrete per la riapertura dei Tribunali e per un'autentica ripartenza della giustizia italiana.



«Nonostante la "fase 2" della giustizia sia ufficialmente iniziata lo scorso 12 maggio, in tutto il Paese stiamo vivendo una situazione di paralisi totale – dichiara l'avvocato Antonio de Notaristefani, Presidente di UNCC – La disciplina vigente prevede che i Tribunali restino sostanzialmente chiusi e che siano i Capi dei singoli Uffici giudiziari a regolare il funzionamento della giustizia con sistemi di telelavoro. La realtà, però, è che lo smart working non è implementabile nel mondo della giustizia, perché i cancellieri non possono accedere da remoto alle reti telematiche dei Tribunali: questo causa una grave situazione di paralisi dell'intera amministrazione giudiziaria».



Per questo, UNCC chiede al ministro che sia invertita la prospettiva del problema. «Oggi la situazione sanitaria in Italia non può più giustificare le disposizioni approvate ad inizio marzo. Per questo, occorre ribaltare la prospettiva del problema: così come si sono riaperti – pur nel rispetto delle norme anti-assembramento – bar, ristoranti, palestre e stabilimenti balneari, allo stesso modo bisogna che la norma preveda la riapertura di tutti i Tribunali italiani. Se poi qualche struttura giudiziaria, nell'attuale situazione epidemiologica, dovesse risultare tuttora poco sicura, che sia il Presidente di quella struttura, sentita la Asl di competenza, a prendersi la responsabilità di non riaprire il proprio Palazzo di giustizia».



UNCC ribadisce l'assoluta necessità di ripartire in sicurezza e di ristabilire quanto prima una situazione di normalità nei Tribunali italiani. A questo scopo, l'Unione Nazionale delle Camere Civili ha deciso di avviare sui principali social network (Facebook, Twitter, Instagram) una campagna di coinvolgimento sul tema, lanciando l'hashtag #GiustiziainAula: professionisti del settore e semplici cittadini sono invitati a utilizzarlo e condividerlo.



«L'emergenza è finita – conclude de Notaristefani – e la giustizia deve tornare a essere amministrata nelle aule di Tribunale, non attraverso lo schermo di un computer».