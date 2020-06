A quattro mesi di distanza dal pensionamento di Luciano Panzani, il Csm si appresta domani a indicare il suo successore alla guida della Corte d'appello di Roma. Sarà probabilmente una nomina all'unanimità, visto che c'è un unico candidato proposto dalla Commissione per gli incarichi direttivi. Si tratta di Giuseppe Meliadò, da quattro anni presidente della Corte d'appello di Catania e in passato consigliere del Csm. Esperto in materia di lavoro,a cui ha dedicato monografie e saggi oltre a un'intensa attività all'Università di Catania, Meliadò già in Commissione ha ottenuto il voto di tutti i consiglieri laici e togati. La sua carriera è quasi tutta legata alla Sicilia. Ha cominciato come pretore a Ravanusa e a Caltagirone. Poi è passato al Tribunale di Catania, dove è stato anche giudice del lavoro.E ancora, consigliere della sezione lavoro della Corte di appello, dove è tornato anche al termine del suo mandato di togato del Csm ricoperto dal 2002 al 2007. Nominato consigliere della Corte di Cassazione nel 2008, per quattro anni ( dal 2012 al 2016) è stato componente del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Dal 2016 è presidente della Corte d'appello di Catania, che ha riorganizzato nell'ottica dell'efficienza del servizio.