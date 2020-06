Non serve sciogliere il Csm che si è rinnovato e sta lavorando, con nuovi elezioni e il subentro di non eletti, piuttosto "è meglio che il Parlamento faccia una bella riforma, noi la supportiamo" e "speriamo anche che passi la legge" e poi "bisogna anche vedere chi ci si manda al Csm". Lo ha detto il vicepresidente del Csm David Ermini intervistato a Zapping su RadioRa1, condividendo la posizione espressa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che non ritiene si debba sciogliere il Consiglio Superiore della Magistratura. Ermini ha poi aggiunto che anche con la riforma occorre "mantenere la rappresentatività delle correnti", e ha fatto riferimento alle loro radici "valoriali" e culturali di riferimento, ma a condizione che con l'ingresso al Csm "ci si tolga la casacca e si risponda solo al Presidente della Repubblica". "Occorre recidere il cordone che c'è sempre stato tra correnti e Csm", ha detto Ermini.