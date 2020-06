"Grazie al mutamento del contesto sanitario, è giunto il momento di un ‘ritorno alla normalità' per la giustizia: è imminente l'emanazione di una circolare che riequilibra il rapporto tra lavoro in presenza e lavoro da remoto del personale amministrativo in modo da garantire la regolare celebrazione delle udienze, in condizioni di sicurezza, già a partire dal 1° luglio 2020". Lo ha chiarito il Ministro Bonafede in risposta all'interrogazione a prima firma della senatrice Anna Rossomando in materia di ripresa dell'attività giudiziaria. "Inoltre – ha proseguito –, gli ingenti investimenti stanziati con il c.d. DL Rilancio stanno consentendo di provvedere all'installazione di tutti i presidi di sicurezza necessari secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria, perché garantire un servizio significa assicurare che non comporti rischi per la salute dei cittadini e degli addetti ai lavori".



Intervendendo in replica alla senatrice Anna Maria Bernini, il ministro ha poi affermato: "La riforma del Csm dovrà prevedere un nuovo sistema elettorale per eliminare le degenerazioni del correntismo, meccanismi per garantire, in un'ottica di eliminazione del carrierismo, che solo il merito sia al centro dei criteri con cui si procede nelle nomine e nell'avanzamento di carriera. Altra linea guida - ha concluso - è la separazione tra politica e magistratura, con previsione di regole che chiudano definitivamente le cosiddette ‘porte girevoli'".