"Vogliamo tornare a lavorare" - Manifestazione dei Giovani avvocati a Roma

emergenza covid-19

"Noi vogliamo tornare a svolgere il nostro lavoro e vogliamo svolgerlo nei tribunali". È il grido degli avvocati dell'AIGA – Associazione giovani avvocati italiani - raggruppati questa mattina a Roma in piazza di Montecitorio.



"La giustizia soffre già da tempo e questa paralisi ha fatto sì che venisse sempre meno la fiducia nelle istituzioni giudiziarie, non si può ancora restare immobili" ha affermato il Presidente Nazionale, avvocato Antonio De Angelis.



"Non si può assistere – ha proseguito De Angelis al rinvio dell'85% delle cause anche fino al 2022, chiediamo un'azione forte del governo e alle forze politiche affinchè la giustizia riparta".



I mesi di stop, sempre secondo l'Aiga, hanno inciso fortemente sui giovani avvocati, "soprattutto quelli che si trovano agli inizi della professione". Il rischio, per l'Associazione, è di veder sparire una generazione di avvocati ed è per questo motivo che l'Aiga intende farsi portavoce di questa battaglia.



L'AIGA chiede dunque alle "Forze di Governo l'immediata assunzione dei provvedimenti per la piena ed effettiva ripresa dell'attività giudiziaria, garantendo al contempo la funzionalità del personale amministrativo mediante la predisposizione di ogni strumento necessario per lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa sia presso gli Uffici Giudiziari che in modalità smartworking".