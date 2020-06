La Cassazione ha indetto la procedura per la selezione di 60 TIROCINANTI da immettere presso le Sezioni civili e penali della Suprema Corte per un periodo di tirocinio formativo della durata di diciotto mesi (ex art. 73 del d.l. n. 69/2013, conv. nella l. n. 98/2013 e successive modifiche), da settembre 2020 a marzo 2022.



Le domande possono essere inoltrate fino al 30 giugno 2020, ore 14,00 personalmente o via mail all'indirizzo: tirocini.cassazione@giustizia.it

LA LOCANDINA

IL BANDO DI SELEZIONE

LA DOMANDA DI AMMISSIONE