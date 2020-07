Giustizia, Patroni Griffi: ok processo telematico ma in post-emergenza si torni a udienze in presenza

PROCESSO AMMINISTRATIVO

L'emergenza Covid "- sottoline Patroni Griffi - ci ha catapultati in una nuova dimensione del diritto in genere e del diritto pubblico in particolare" e il processo amministrativo "non è rimasto estraneo a questa contingenza, mostrandosi, nella sua valutazione finale, idoneo ad adattarvisi e questo grazie al supporto della telematica". Lo ha affermato il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, in occasione del convegno-assemblea pubblica dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti e del congresso degli amministrativisti veneti. Secondo Patroni Griffi "quando finalmente" si uscirà "da questo tunnel" la prova sarà stata superata "in maniera tutto sommato positiva" grazie "essenzialmente a tre fattori: la flessibilità delle nostre regole processuali che per fortuna è rimasta tale anche dopo l'emanazione del codice del processo; la telematica e il fattore umano, intendendo per questo la capacità e la forza di volontà di voler andare avanti anche sacrificando qualcosa in cui credevamo purché questo sacrificio non fosse troppo". Ora che il Paese, ci si augura, sta avviandosi verso la fine del tunnel, ha puntualizzato Patroni Griffi, "vorrei essere chiaro: la fine dell'emergenza deve riportarci tutti al processo in presenza, magari un processo più ordinato, un processo che consenta ad avvocati e giudici di organizzare meglio il loro lavoro, definire le udienze" per "meglio pianificare la discussione" delle cause perché, secondo il presidente del consiglio di Stato, l'udienza in presenta consente di rendere vivi il processo e le aule di giustizia che restano e debbono restare luoghi di aggregazione in cui c'è condivisione e in cui veramente il processo diventa comune in senso fisico a giudici e avvocati". Patroni Griffi ha voluto esprimere il "ringraziamento a nome di tutta la giustizia amministrativa per questo oramai continuo scambio di idee e di opinioni sul processo amministrativo tra i magistrati e gli avvocati". "Finché dipenderà da me il ritorno alla normalità sarà il ritorno all'udienza in presenza. Con questo auspicio che spero condiviso spero di rivederci presto e non dietro il confronto rigido di uno schermo", ha concluso.