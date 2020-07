Dalla prossima settimana comincia nella Commissione direttivi del Csm la discussione sulla nomina del nuovo primo presidente della Cassazione, al posto di Giovanni Mammone, che il 17 luglio va in pensione.



I tempi per la scelta del suo successore sono stretti. In uno degli ultimi plenum il vice presidente del Csm David Ermini ha espresso l'auspicio che la nomina possa avvenire il 15 luglio, data dell'ultimo plenum a cui parteciperà Mammone e l'intenzione di invitare per l'occasione il capo dello Stato, che di Palazzo dei marescialli è il presidente. L'attesa è alta. Non solo perché lo "scandalo" delle nomine , emerso a latere dell'inchiesta sull'ex consigliere del Csm Luca Palamara, ha acceso i riflettori su Palazzo dei marescialli. Ma anche perché stavolta sembra più concreta, rispetto al passato, l'ipotesi di una "svolta rosa" al vertice della Cassazione, così come è accaduto alla Corte costituzionale con l'elezione della prima donna presidente Marta Cartabia.



Per la Cassazione le donne in lizza sono tre: Roberta Vivaldi e Camilla Di Iasi, entrambe presidenti di sezione in Cassazione, come la quasi totalità dei dieci candidati; e Margherita Cassano, presidente della Corte d'appello di Firenze, che potrebbe essere la rappresentante femminile con le migliori chance di tagliare il traguardo. E' stata consigliere del Csm e a Palazzo dei marescialli presidente della Commissione incarichi direttivi, proprio quella che propone al plenum le nomine. E ha ricoperto ruoli di vertice nella corrente di Magistratura Indipendente. Non sarà un corsa facile.



Tanti i candidati di peso: tra gli altri Angelo Spirito, Pietro Curzio, Paolo Antonio Bruno, Francesco Tirelli (che della Cassazione è stato segretario generale), tutti presidenti di sezione titolari, e Guido Raimondi, che è stato presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo. La partita è doppia: quasi tutti gli stessi concorrenti (tra i quali ci sono anche Francesco Genovese e Giovanni Diotallevi) e in più Giacomo Fumu, hanno presentato domanda anche per il posto di presidente aggiunto della Suprema Corte, che si è appena liberato con il pensionamento di Mimmo Carcano.