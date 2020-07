Il Consiglio di Amministrazione di Cassa forense, nella seduta del 2 luglio scorso, atteso il numero di domande di partecipazione ai Bandi straordinari per l'assegnazione di contributi per canone di locazione dello studio legale, ha deliberato di aumentarne gli stanziamenti.



L'importo previsto per il Bando I/2020 (Persone Fisiche) verrà aumentato da € 3.600.000,00 ad € 6.480.000,00, mentre l'importo del Bando II/2020 (Persone Giuridiche) verrà aumentato da € 2.000.000,00 ad € 3.600.000,00.



La Giunta Esecutiva nella seduta del 14 luglio p.v. approverà la graduatoria dei due bandi sino all'importo dell'originario stanziamento, rispettivamente di € 3.600.000,00 ed € 2.000.000,00, autorizzando il pagamento della prima tranche di erogazione e riservandosi gli ulteriori adempimenti.