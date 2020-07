Votato il ricollocamento in ruolo presso la Corte di Cassazione per il Segretario generale del Csm Paola Piraccini, che lascia alla scadenza naturale del suo incarico, dopo che il Csm nelle scorse sedute di Plenum aveva gia' bandito la procedura pubblica per la selezione del nuovo Segretario.



Il Primo Presidente ha espresso un sentito e sincero ringraziamento, per una collega che è stato un ausilio concreto per il Consiglio dirigendo con autorità e autorevolezza tutte le molteplici attività del Csm. "Le auguriamo - ha concluso il Primo Presidente della Cassazione Giovanni Mammone - un rapido reinserimento nella giurisdizione, in Cassazione presso la sezione penale". Il Procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, associandosi "di cuore" alle parole del Primo Presidente, ha sottolineato come il Segretario generale del Csm Paola Piraccini sia "un magistrato assolutamente indipendente", che "ha affrontato un periodo difficile quale quello della pandemia, attuando soluzioni organizzative e ordinamentali con rapidità e fermezza". "Ci mancherà, ci mancheranno le discussioni che sono sempre state molto vivaci perché ha le sue ferme convinzioni e non ha mai esitato ad esporle e questo è stato anche un utile pungolo. E' stata in grado di guardare al vero valore del governo autonomo", ha aggiunto il Pg Salvi. Il Vice Presidente David Ermini ha sottolineato come "in questo anno particolarmente difficile aver avuto al fianco la dottoressa Piraccini sia stato davvero molto importante, per la sua preparazione tecnica e per la sua vicinanza". Anche la consigliera togata Loredana Miccichè ha espresso apprezzamento a nome suo e dei togati di MI Paola Braggion e Antonio D'Amato per il prezioso lavoro svolto al Consiglio in questi anni.