La Corte Costituzionale "ha ritenuto non fondate le questioni relative all'esclusione legislativa di Aspi dalla procedura negoziata volta alla scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demolizione e di ricostruzione". Lo rende noto l'ufficio stampa della Consulta in attesa che vengano depositate le motivazioni della sentenza. "La decisione del Legislatore di non affidare ad Autostrade la ricostruzione del Ponte - prosegue la nota - è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto, in via precauzionale, a non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del Ponte stesso". La Corte ha anche "dichiarato inammissibili le questioni sull'analoga esclusione delle imprese collegate ad Aspi e quelle concernenti l'obbligo della concessionaria di far fronte alle spese di ricostruzione del Ponte e di esproprio delle aree interessate".