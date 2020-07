Fine della 'carriera' sindacale in seno all'Associazione nazionale magistrati per Cosimo Ferri, toga scesa in politica, attualmente deputato nelle file renziane di Italia Viva e per cinque anni sottosegretario alla giustizia. Leader di Magistratura Indipendente, la corrente più a destra delle toghe, Ferri ha saputo portarla all'apice dei consensi raccogliendo molti voti nel segno del ritorno alle rivendicazioni più corporative che hanno fatto breccia in una temperie - ancor prima della bufera legata al caso Palamara - già segnata dalla perdita degli slanci ideali.



La Giunta del parlamentino delle toghe, riunita nella sede romana di Piazza Cavour, con mascherine e diretta streaming, ha deciso di accogliere le dimissioni che Ferri aveva presentato alla precedente convocazione e ha così evitato sanzioni pesanti, come quelle dell'espulsione inflitta a Luca Palamara. Con l'accoglimento delle dimissioni dell'ex sottosegretario - con solo quattro voti contrari - l'Anm ha dichiarato "il non luogo a provvedere" per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio che pendeva sul capo di Ferri che così ha evitato l'onta della radiazione, che era il pericolo maggiore. Solo in quattro hanno invece votato affinchè tutto in realtà venisse congelato, le dimissioni non accolte e il procedimento davanti ai probiviri sospeso.



Ma la maggioranza non ne ha voluto sapere e ha votato in modo che Ferri non possa più occuparsi di sindacato delle toghe. Fatale anche per lui la famosa serata all'hotel Champagne di Roma. Il trojan infilato nel cellulare di Palamara ha inchiodato anche lui a partecipare alla discussione sulle nomine nelle poltrone delle Procure alla quale oltre a Ferri, prese parte anche il parlamentare dem Luca Lotti - ex ministro dello Sport - che era sotto inchiesta per Consip e cinque consiglieri del Csm. Tutti dimessi. Tra loro ce ne erano tre di Mi: Paolo Lepre, Corrado Cartoni e Antonio Criscuoli.



Gli ultimi a lasciare il Consiglio superiore 'forti' della linea della loro corrente, sostenuta anche da Ferri, che non si era stracciata le vesti per quel tipo di correntismo invasivo e a braccetto con la politica. Gli altri due consiglieri erano di Unicost, Luigi Spina - per il quale c'è anche una inchiesta penale - e Gianluigi Morlini. Il prossimo 21 luglio prenderà il via davanti alla sezione disciplinare del Csm, appositamente rafforzata nei componenti supplenti, l'udienza per Luca Palamara e le altre toghe coinvolte dalle intercettazioni e dalle chat, tra loro anche Ferri. A chiedere l'azione 'punitiva' nei suoi confronti, è stato il Procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi che ha già chiesto alla Camera l'autorizzazione ad usare le intercettazioni del parlamentare Ferri. Anche per lui dovrebbe quindi incardinarsi il procedimento a Palazzo dei Marescialli, dove si presenterà con le dimissioni accolte dall'Anm e la parola fine sulla sua parabola 'sindacale'. Palamara ha invece scelto di fare ricorso contro l'espulsione.