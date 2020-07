professioni

La Cassa forense non restituisce all'avvocato cancellato i contributi integrativi

Corte di cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 13 luglio 2020 n. 14883

La cancellazione dall'albo deliberata con effetti retroattivi non dà diritto alla restituzione dei contributi integrativi e di maternità in quanto non concorrono alla costituzione della posizione previdenziale...

