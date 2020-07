Avvocati, il Garante privacy blinda i dati della fatturazione elettronica

fatture forensi

Dopo le polemiche innescate da alcune prese di posizione di rappresentanti politici e organizzazioni sindacali riguardo al recente parere (133 del 9/7/20) adottato dal Garante per la Privacy sulla fatturazione elettronica, l'Autorità torna a bocciare alcuni aspetti dello schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che ha disposto, tra l'altro, l'utilizzo, a fini fiscali, dei c.d. "dati fattura integrati", comprensivi cioè di dati di dettaglio inerenti anche l'oggetto della prestazione del bene o del servizio.



L'ex Ministro delle Finanze Vincenzo Visco, presidente del centro studi Nens, in particolare, nella giornata di ieri, ha stigmatizzato il parere del Garante che "taglia le gambe all'azione di contrasto all'evasione fiscale. "A seguito di questa decisione, ad esempio – prosegue Visco -, in caso di indagini penali, gli organi di polizia giudiziaria non potranno disporre delle fatture originali che spesso possono rappresentare prove decisive per smascherare e bloccare sul nascere una frode ai danni dello Stato, non poche volte posta in essere dalla criminalità organizzata".



A stretto giro arriva la risposta del Garante secondo cui: "Molti di questi dati - quali ad esempio quelli contenuti negli allegati delle fatture - n on rilevano a fini fiscali e possono invece rivelare dati di natura sanitaria o la sottoposizione dell'interessato a procedimenti penali, come nel caso di fatture per prestazioni in ambito forense o ancora specifiche informazioni su merci o servizi acquistati".



"La memorizzazione, a prescindere dall'eventuale utilizzo, delle fatture nella loro integralità – prosegue l'Authority - comporta dunque l'acquisizione massiva di una mole rilevantissima dei dati contenuti nei circa 2 miliardi di fatture emesse annualmente, inerenti tra l'altro i rapporti fra cedente, cessionario ed eventuali terzi, fidelizzazioni, abitudini e tipologie di consumo, regolarità dei pagamenti, appartenenza dell'utente a particolari categorie".



Una simile estensione del novero dei dati trattati dall'amministrazione fiscale, spiega il Garante, contrasta con il principio di proporzionalità su ci si basano l'ordinamento interno ed europeo, ingolfa le banche dati dell'Agenzia delle Entrate rendendole più vulnerabili, perché estese e interconnesse in misura tale da divenire assai più difficilmente presidiabili, e configura un sistema di controllo irragionevolmente pervasivo della vita privata di tutti i contribuenti, senza peraltro migliorare il doveroso contrasto dell'evasione fiscale.



"E' questo – conclude la nota dell'Autorità - l'elemento di maggiore criticità delle recenti innovazioni normative, su cui il Garante ha chiesto un supplemento di riflessione sin dall'esame parlamentare del decreto fiscale: non è ammissibile, perché sproporzionata, l'estensione a dati rilevantissimi per la vita privata dei contribuenti, ma fiscalmente irrilevanti e, come tali, incapaci di apportare alcun minimo miglioramento all'azione di contrasto dell'evasione. Essa va resa più efficiente, non più orwelliana, per garantire quell'equità fiscale promessa dalla Costituzione".