Stesso danno ma diversità di trattamento per gli operatori sanitari che hanno contratto la Sars-CoV2 a seconda che lavorino con regolare contratto in una struttura sanitaria pubblica o privata o che svolgano l'attività in forma libero-professionale, come dentisti, farmacisti, pediatri di libera scelta e medici di medicina generale. La denuncia arriva da Consulcesi, il network legale al fianco di medici e operatori sanitari. L'Inail ha riconosciuto l'infezione da Covid come infortunio sul lavoro e quindi indennizzabile dall'ente, ma per le compagnie assicurative questo non vale.



La copertura assicurativa in caso di contagio contratto durante l'attività lavorativa - segnalano gli avvocati di Consulcesi - viene riconosciuta solo ai primi. Ai liberi professionisti invece, pur avendo stipulato polizze private finalizzate all'assicurazione del rischio "infortunio", viene negato l'indennizzo sul presupposto che l'infezione non rientrerebbe nell'ambito del concetto di infortunio ma in quello di malattia.



"E' una disparità inaccettabile - commenta l'avvocato Francesco Cecconi, dello studio legale FCA e consulente Consulcesi & Partners - perché non può esserci alcuna differenza, da un punto di vista tecnico-giuridico, tra il sistema assicurativo pubblico e quello privato sotto il profilo dell'interpretazione dell'evento infezione come infortunio". Secondo Cecconi "non sussiste un mero automatismo nel riconoscimento dell'infortunio da Covid-19 da parte dell'Inail, ma il principio stabilito dalla legge è chiaro ed è quindi paradossale che oggi le assicurazioni private escludano ogni forma di indennizzo in favore di quei lavoratori del settore sanitario che, in regime di libera professione, sono stati esposti ai medesimi rischi di contagio di coloro che hanno svolto quelle stesse prestazioni come lavoratori subordinati".