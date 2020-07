"Il presidente della Corte dei conti Angelo Buscema è stato eletto giudice costituzionale in rappresentanza della magistratura contabile". Lo rende noto la Corte dei Conti, in un comunicato. "Durante le elezioni, che si sono svolte nel fine settimana - aggiunge la nota - il presidente Buscema, che prenderà il posto del Vicepresidente della Consulta Aldo Carosi, ha prevalso nel ballottaggio per 147 voti a 140, sul collega della Sezione giurisdizionale per la Lombardia Vito Tenore".