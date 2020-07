legge 223/1991

Licenziamento collettivo, nella soglia anche le risoluzioni consensuali ‘obbligate'

Corte di cassazione - Sentenza - 20 luglio 2020 n. 15401

Ai fini del computo dei lavoratori determinanti per far scattare la procedura di licenziamento collettivo vanno incluse anche le risoluzioni consensuali siglate nell'ambito di una attività modificativa del rapporto assunta dal datore di lavoro. Come per esempio quella che segue alla mancata accettazione di un trasferimento obbligatorio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 15401 depositata oggi accogliendo (con rinvio) il ricorso di un dipendente di una società di servizi licenziato ...

