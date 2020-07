"È la vigilia della convocazione del Comitato ristretto, 5.000 magistrati onorari sono in attesa di comprendere come le forze politiche interverranno, se ribaltando una normativa squalificante e priva di elementi a tutela ovvero confermando la linea politica dell'ex Guardasigilli Orlando, in un'ottica di sfruttamento e violazione dei principi di diritto ora sanciti anche dalla giurisprudenza sovranazionale". E' quanto si legge in un comunicato della Consulta della magistratura onoraria. composta dalle seguenti associazioni di categoria: Unimo, Federmot, Agot, Cgdp, Unagipa, Aimo, Angdp e Anmo. Il Comitato ristretto è formato dai capigruppo al Senato di maggioranza e opposizione.



"Gli accordi europei raggiunti dal Governo italiano pretendono rivoluzioni strutturali alla base dei riconoscimenti economici ai singoli Stati membri. Quale occasione migliore per fugare l'euroscetticismo? - prosegue la nota delle toghe onorarie - Il Sistema giustizia italiano può puntare a livelli di eccellenza, investendo realmente su 5.000 lavoratori formati e mai assenti al richiamo del dovere, ai quali va riconosciuto pieno merito dallo Stato che servono da lustri, uno Stato cui anche l'Europa chiede azioni concrete e pianificazione di lungo periodo. L'epoca dei conflitti per i diritti da sempre calpestati può e deve lasciare spazio alla ricostruzione sinergica, per la rinascita di un settore portante di qualsivoglia democrazia".