"Abbiamo incontrato la senatrice Bruna Angela Piarulli, il deputato Devis Dori e l'onorevole Gianfranco di Sarno e abbiamo illustrato loro le problematiche sottese a un esame sempre più anacronistico e soprattutto puntando l'attenzione sui ritardi inaccettabili nella pubblicazione degli scritti dell'esame 2019". Così la Presidente Upavv Claudia Majolo.



"Non siamo più disposti a tollerare le voci di corridoio che si susseguono incontrollate e che pubblicizzano un'imminente pubblicazione dei risultati", afferma Carmen Letizia Savasta, vicepresidente.



"Allo stato attuale – spiega il Direttivo di UPAVV – non solo non sono state portate a termine tutte le correzioni ma non è mai giunta una notizia certa sulla pubblicazione degli esiti. Molte Corti d'Appello, tra cui quella di Milano, hanno annunciato di aver terminato la correzione dei compiti ma non si sa ancora quando verranno comunicati gli esiti. Si parla di settembre ma anche della prima settimana di ottobre. E così proprio non va".



Il Direttivo di UPAVV, nello specifico, ha avuto modo di parlare a lungo con l'onorevole Di Sarno il quale, toccato dallo stato di profonda incertezza che affligge gli oltre ventimila aspiranti avvocati, ha annunciato che rivolgerà al Governo e, soprattutto, al Ministro della Giustizia l'Onorevole Alfonso Bonafede, un'interrogazione parlamentare per fare chiarezza del punto.



"E' necessario intervenire quanto prima" – sottolinea Majolo – "proprio perché non abbiamo più tempo. Auspichiamo una forte presa di responsabilità da parte del Governo giacché non è più possibile lasciare nel limbo chi, a oltre 7 mesi dagli esami scritti, non ha notizie certe sul proprio futuro".