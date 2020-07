È stato firmato questa mattina dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e dalla presidente facente funzioni del Consiglio nazionale forense (Cnf) Maria Masi, il protocollo di intesa che istituisce uno sportello permanente per la giustizia telematica, dedicato al Cnf, presso la DGSIA, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero.



"L'istituzione di questo sportello - ha dichiarato il Guardasigilli Bonafede - è frutto di una intensa e proficua interlocuzione tra il Ministero e il Cnf per la condivisione delle criticità che potrebbero riscontrarsi nell'applicazione del processo telematico, civile e penale".



"Per la presidente Masi "questa è l'occasione per rendere ancora più efficace e funzionale l'attività di collaborazione con il ministero per individuare soluzioni alle disfunzioni del sistema, che l'emergenza sanitaria ha messo ulteriormente in rilievo".