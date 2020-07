posizioni organizzative

Agenzie fiscali, Poer legittime: non hanno natura dirigenziale



Corte costituzionale - Sentenza n. 164 del 24 luglio 2020

Le POER (Posizioni organizzative di elevata responsabilità), istituite nelle Agenzie fiscali, non sono assimilabili a posizioni dirigenziali né rientrano nell'area intermedia tra la dirigenza e la terza area. Si tratta infatti di incarichi per loro natura temporanei, che non comportano l'attribuzione di un nuovo status. Di conseguenza, la disciplina delle POER si differenzia da quella ritenuta illegittima con la sentenza n. 37 del 2015 e perciò non viola il giudicato costituzionale né il principio ...

