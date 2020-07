nullità

Procura alle liti, vizi sempre sanabili



Corte di cassazione - Sentenza 29 luglio 2020 n. 16252

È sempre sanabile la nullità della procura alle liti grazie all'obbligo, previsto dal codice di procedura civile, di concedere all'uopo un termine da parte del giudice. Solo in casi estremi, quali per esempio la costituzione in assenza del difensore, si ricade nella diversa ipotesi della inesistenza della procura, con conseguente carenza dello ius postulandi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16252 depositata oggi, dettagliando meglio un precedente orientamento. Accolto ...

