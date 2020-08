Il Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge sulla sicurezza per gli operatori sanitari. Il testo è ora definitivo. Fra l'altro, la norma estende le aggravanti previste per i pubblici ufficiali ai casi di lesioni personali gravi o gravissime provocate al personale sanitario. Vengono poi introdotti un Osservatorio per monitorare gli episodi di violenza e una "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari". Il disegno di legge approvato ha come titolo: "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni".