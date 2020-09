Solo mezzo mese di mandato da presidente della Consulta - il 14 settembre la scadenza, quindi il ritorno in università, alla Bocconi, come annuncia lei stessa -, breve tempo che non impedisce a Marta Cartabia di picchettare un assioma della vita pubblica e costituzionale. Fare le leggi, ha illustrato con forza il presidente della Corte Costituzionale, spetta al Parlamento e non alla Consulta. Marta Cartabia lo ha detto in uno scenario coerente con le sue affermazioni, al Castello Pasquini di Castiglioncello (Livorno) dopo aver ricevuto il 'Premio Cultura Politica Giovanni Spadolini', statista riconosciuto, e venendo intervistata da Paolo Mieli. "La tendenza generale in tutto il mondo occidentale, non solo in Italia, è di mettere in termini giuridici decisioni politiche - ha affermato con l'interlocutore - ma la Corte Costituzionale non può legiferare, questo spetta al Parlamento. La Corte può solo togliere, 'cancellare' quello che non va".



Dunque, ciascun 'pezzo' dello Stato deve adempiere ai suoi compiti seguendo le linee degli assetti istituzionali esistenti e condivisi, evitando tatticismi e eccessivi rinvii dettati dalle contingenze e dalle opportunità del momento. "Il pieno funzionamento" delle istituzioni "esige la collaborazione tra istituzioni. La cooperazione tra le istituzioni è importante, fondamentale, ma che non confonda i ruoli, deve permettere a ognuno di fare il suo", ha anche sottolineato. Pertanto, ha proseguito Marta Cartabia "se il Parlamento funziona e fa la sua parte, la Corte" Costituzionale "può eliminare quello che non funziona e lasciare gli spazi vuoti che il Parlamento" però "ha il compito di riempire. Questa è la tendenza verso cui vorremmo andare". Così, ha ricordato, è successo nel 2014 quando "la Consulta per la prima volta è intervenuta sulla legge elettorale e ha eliminato i troppi premi alla maggioranza", sbilanciati, "ci aspettavamo quindi una riforma fatta in Parlamento, non può legiferare la Corte Costituzionale".



E più recentemente un'altra sollecitazione c'è stata sul caso Cappato (per la morte di dj Fabo) in cui la "Corte Costituzionale" coinvolta dal giudice del processo su una norma penale degli anni '30 "ha sospeso il giudizio per dare ruolo al Parlamento": ma poi trascorso un anno e non vedendo 'segnali', ha ricostruito la presidente in buona sostanza, "la corte ha dovuto decidere". In generale "il giudice - ha ancora rimarcato Marta Cartabia - ha sempre l'obbligo di rispondere. Il Parlamento invece può decidere di prendersi tempo, mentre la Corte, no, deve rispondere". Peraltro, ha messo bene in evidenza Marta Cartabia, "tra i valori che la Corte deve garantire c'è proprio la centralità del Parlamento", che esclude surroghe di altre istituzioni, "la Corte è un'istituzione che risponde a ciò che le viene chiesto". "Inoltre - ha concluso - la Corte non ha un programma di azione, il Parlamento sì".