Uno dei punti di forza di questo governo è per Alfonso Bonafede "il calore dei cittadini italiani che in questi mesi difficili hanno dimostrato di apprezzare il lavoro che stiamo portando avanti" dice in un'intervista a La Repubblica il ministro della Giustizia e capo delegazione M5s al governo, secondo il quale è "fuori discussione che il premier abbia lavorato e stia lavorando benissimo, e stia portando il nome del nostro Paese in alto a livello internazionale...".



L'Italia, "soprattutto nell'ultimo anno, è un Paese che viene preso come punto di riferimento a livello mondiale e "per me parlare di un cambio del governo è pura fantascienza". Rispetto ai mancati accordi con i dem per le Regionali "siamo stati in tanti a spenderci per coltivare il dialogo" commenta "e dobbiamo continuare su questa strada". In alcuni territori "non è stato possibile, è stato giusto provarci". Comunque secondo Bonafede "le elezioni regionali "riguardano un piano che non ha nulla a che vedere con quello del governo".



Sul referendum per il taglio dei parlamentari, il Ministro della Giustizia non vede imbarazzo da parte di Zingaretti: "Lui chiede che venga rispettato uno degli impegni presi al momento della formazione del governo. M5s ha confermato la volontà di arrivare a scrivere una legge elettorale in tempi brevi. E stiamo lavorando per realizzarlo. Ciò non toglie che il sì alla riforma sia, secondo me, sacrosanto".



Rispetto ai fondi europei "la linea del governo sul Mes è chiara, adesso ci concentriamo sul Recovery plan per far ripartire l'economia del Paese, in cui la giustizia avrà un ruolo fondamentale". Il governo inoltre "si sta muovendo in maniera corale sulla scuola in tutti i settori coinvolti - sottolinea -. Ricordiamo comunque che la scuola resta, in tutti i Paesi, uno dei settori più difficili da gestire nel corso della pandemia".



Venendo al caso Palamara, per Bonafede "la magistratura è perfettamente consapevole della necessità di riformare il Csm contro le degenerazioni del correntismo. La riforma potrà anche migliorare in Parlamento, ma su un punto non si potrà tornare indietro: nessun magistrato che scende in politica potrà più vestire la toga".