Atti giudiziari, dal 23 settembre notifiche solo con i nuovi moduli

notifiche

Nuovi modelli di buste e moduli per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta (legge 890/1982). Il termine ultimo per utilizzare i vecchi modelli infatti è il prossimo 22 settembre. A partire dal 23 settembre prossimo, dunque, i "clienti" che presenteranno all'accettazione modulistica non conforme alle nuove specifiche tecniche dovranno "riconfezionare la spedizione" utilizzando la modulistica conforme. Lo comunica il Ministero della Giustizia richiamando (in allegato) una nota di Poste.



Il cambio nelle certificazione è stato disposto con la delibera AGCOM 155/19/CONS del 8 maggio 2019 (pubblicata il 14 maggio 2019). Per consentire un "graduale smaltimento delle scorte di buste e moduli circolanti", è stato tuttavia previsto un "periodo transitorio" per consentire anche ai clienti, un "graduale approvvigionamento" della nuova modulistica, conforme alle specifiche tecniche disponibili sul sito www.poste.it, e il progressivo consumo delle di modelli già acquistati.



I quantitativi di moduli non utilizzati, spiega Poste, non saranno rimborsati o sostituiti con i nuovi modelli.



Da qui l'invito ai "clienti" in possesso di Autorizzazione alla stampa in proprio/omologazione di Atti Giudiziari, a provvedere all'allineamento della loro produzione alle nuove Specifiche tecniche.



In alternativa i clienti potranno acquistare i moduli, compilando l'apposito format, attraverso il servizio "vendita stampati" disponibile sul sito di Poste (al seguente link: https://business.poste.it/professionisti-imprese/prodotti/modulistica-per-numerose-operazioni-presso-uffici-postali.html)