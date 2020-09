sinistri stradali

Fgvs, risarcimenti senza l'obbligo di denuncia contro ignoti

Corte di cassazione - Ordinanza 31 agosto 2020 n. 18097

Nessun obbligo per la vittima di un sinistro stradale, da parte di un veicolo non identificato, a sporgere denuncia contro ignoti. E dunque nessun ""automatismo tra mancata presentazione della denuncia di sinistro, e assenza di prova circa il fatto che il sinistro fu cagionato da veicolo non identificato". Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 18097 del 31 agosto scorso circostanziando meglio un indirizzo già presente nella giurisprudenza di legittimità.

