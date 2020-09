La Commissione Ue sta lavorando per lanciare una consultazione pubblica sulla sicurezza dei dati sanitari. Lo ha annunciato il commissario Ue per il Mercato Interno, Thierry Breton, durante un evento organizzato da Politico ed Etno. "Niente è più importante dei nostri dati sanitari. Non possiamo accettare compromessi su questo", ha sottolineato il commissario francese, spiegando che "alcuni dati sanitari possono essere condivisi solo se chiaramente definiti e in forma anonima". Un tema su cui è necessario "discutere" e per questo l'Ue intende "lanciare una consultazione", ha aggiunto.