Esame d'avvocato, per Aiga e Upavv va riformato

la proposta

Non si placa la polemica per i risultati degli scritti dell'esame d'avvocato. Dopo la pubblicazione degli ammessi all'orale da parte Corte d'appello di Napoli, l'ultima a pubblicare i dati, che ha registrato soltanto il 30% degli ammessi all'orale (il dato nazionale è tra il 34% e il 42% a seconda delle stime), l'Aiga e l'Upavv rilanciano il tema della riforma dell'esame di accesso alla professione.



Praticanti avvocati: solo il 35% passa agli orali - Le Associazioni annunciano ricorsi



Secondo l'Avvocato Antonio De Angelis, Presidente Nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati "si tratta di percentuali relative a un vero e proprio concorso pubblico e non a un esame di abilitazione. Qui, infatti, non ci attende nessun posto di lavoro sicuro a seguito del superamento dell'esame".



"L'intera procedura di abilitazione – prosegue De Angelis - è a ssolutamente da riformare e, volendo utilizzare le parole del Ministro della Giustizia, l'Onorevole Alfonso Bonafede, bisogna ‘sdrammatizzare l'esame d'avvocato', ottimizzando i tempi delle correzioni e rendendo l'intero iter più snello. Anche per quest'anno, complici i ritardi nelle correzioni causa Covid, avevamo chiesto l'adozione di modalità telematiche per la correzione ma non sono state adottate in tutta Italia".



La proposta di riforma targata AIGA, continua De Angelis, verrà depositata "nelle prossime ore" e prevede "l'abolizione dei pareri a favore di un esame scritto, avente ad oggetto un atto giudiziario a scelta tra civile, penale e amministrativo cui seguirà un esame orale". La procedura ipotizzata sarà "interamente telematica, con domande estratte da una banca dati apposita, eliminando completamente il ricorso ai codici e ai fogli protocollo". In questo modo, secondo l'Aiga, le procedure di correzione saranno "più spedite e più semplici anche per i commissari deputati alla correzione. Infine, per i giovani legali l'esame dovrebbe raddoppiare gli appuntamenti svolgendosi due volte l'anno. Intanto a breve si attende il prossimo bando, "forse entro 15 giorni".



Per la riforma dell'esame si schiera anche Claudia Majolo del Foro di Napoli Presidente di Upavv, l'Unione dei Praticanti Avvocato secondo cui se è vero che gli avvocati italiani sono troppi "la selezione deve essere fatta a monte". "Bisogna, sicuramente, modificare i programmi universitari – afferma Majolo -, provare già a diversificare i percorsi e soprattutto scendere in campo per cambiare l'esame, rendendolo più snello e certamente più pratico". Anche secondo gli aspiranti legali dell'Upavv si deve prevedere "un'unica prova scritta consistente in un atto giudiziario in materia civile, penale o amministrativa a scelta del candidato e un orale che possa saggiare le conoscenze del candidato in ordine alla deontologia forense, al diritto sostanziale e processuale". "Soprattutto, chiediamo – concluede Majolo - che, in caso di bocciatura, sia fornita una motivazione adeguata e, per evitare lungaggini di tipo burocratico, abbiamo avanzato proposta di due sessioni l'anno".