Assegno divorzile modificabile solo per "fatti nuovi"

Corte di cassazione - Ordinanza 4 settembre 2020 n. 18522

Per chiedere la riforma dell'assegno di divorzio il coniuge obbligato deve allegare "fatti sopravvenuti alla sentenza divorzile". Non è dunque sufficiente la generica doglianza di dover corrispondere una sorta di "vitalizio" ad una persona comunque abile al lavoro, né il fatto di aver costituito una nuova famiglia, se non è una novità. Lo ha ribadito la Corte di cassazione

