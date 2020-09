Dl Semplificazioni: gratuito patrocinio, istanze solo telematiche

L'EMENDAMENTO

"Con l'approvazione di un mio emendamento al Dl Semplificazioni, le istanze riguardanti il gratuito patrocinio verranno presentate esclusivamente tramite procedura telematica su tutto il territorio nazionale". Lo spiega in una nota la vicepresidente del Senato Anna Rossomando (Pd).



"In questo modo - aggiunge - si introduce da subito una sostanziale novità destinata a razionalizzare e velocizzare il metodo di liquidazione dei compensi per gli avvocati difensori".



"Parallelamente - prosegue - il governo si è impegnato a prevedere nel primo provvedimento utile, tutte le misure di carattere economico ed amministrativo necessarie a favorire il pagamento dei compensi degli avvocati difensori in tempi certi e ragionevoli. Impegno che viene indicato chiamando in causa il reperimento delle risorse necessarie e, in particolare, che il relativo capitolo di bilancio sia sufficientemente capiente".



"Si tratta - conclude Rossomando - di un intervento atteso dall'avvocatura, una delle categorie che in seguito alla crisi Covid-19 ha visto una evidente contrazione dell'attività professionale. Tutelare un istituto come quello del gratuito patrocinio significa garantire la piena applicazione del diritto alla difesa per tutti i cittadini indipendentemente dal reddito."