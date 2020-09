Conte firma nuovo Dpcm, norme anti-covid prorogate al 7 ottobre

emergenza coronavirus

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella serata di ieri, ha firmatoil Dpcm che proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel Dpcm 7 agosto 2020.



IL TESTO DEL DPCM

GLI ALLEGATI



Il decreto dispone, tra l'altro, la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità (contenute nell'allegato 21). Mentre nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca (di cui all'allegato 18), nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 ( all'allegato 22). Le linee guida ed il protocollo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.



"Il Governo nazionale - ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza - non ha mai riaperto le discoteche, lo hanno fatto alcune Regioni che ne avevano la facoltà ma noi siamo intervenuti per richiuderle. E il Dpcm proroga tutte queste misure che erano già in vigore: sono e restano chiusi quindi sia le discoteche che gli stadi".



Tra le poche novità rispetto al Dpcm del 7 agosto scorso, l'autocertificazione per l'ingresso in Italia provenienti da Paesi finora 'off limits' per attestare che si risiederà presso una persona, "anche non convivente", con la quale "vi sia una stabile relazione affettiva". L'autocertificazione servirà anche per la comunicazione alla Asl e sarà obbligatoria una quarantena di 14 giorni.

Gli Stati per cui era vietato l'ingresso in Italia sono: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia, Colombia. Per tutti gli altri Stati valgono le regole già in vigore: chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna deve fare obbligatoriamente il tampone. Chi arriva da Romania e Bulgaria deve stare in quarantena.