Bonafede: entro il 2020 tutto il processo civile sarà digitale

"Entro il 2020 tutto il processo civile, dal primo grado alla Cassazione, sarà digitale". Intervenendo nei giorni scorsi al Forum Ambrosetti, il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, traccia un consuntivo delle attività svolte affermando che "il vero salto di qualità lo abbiamo con la digitalizzazione". È una difesa a spada tratta dell'operato – visto in continuità - degli ultimi due anni che guarda anche al cantiere per la riforma del processo civile e penale e del Csm in Parlamento.



IL TESTO COMPETO DELL'INTERVENTO



"La digitalizzazione – prosegue - ha permesso nel corso della pandemia, nonostante un rallentamento inevitabile della giustizia, di continuare a svolgere il servizio essenziale della giustizia, e ha consentito di cominciare a sperimentare soluzioni che noi avevamo individuato nei progetti di riforma che sono in Parlamento e quindi di accelerarne l'implementazione". Ed aggiunge che "la digitalizzazione per la prima volta è partita anche del processo penale".



"Ma – spiega il Guardasigilli - abbiamo voluto, soprattutto, che il canale telematico e digitale non venisse concepito soltanto come un'opzione ma cominciasse, come tecnologia moderna, ad essere considerato anche l'unico ed esclusivo canale possibil e. Faccio un esempio, quello più semplice: il deposito dell'atto introduttivo nel processo civile oggi può avvenire soltanto – salvo casi eccezionali – in maniera telematica. Era un progetto che noi avevamo individuato nella riforma del processo civile in Parlamento ma ne abbiamo anticipato l'applicazione e l'implementazione durante la pandemia".



"Così come per la prima volta – perché noi abbiamo un dispendio di energie enorme in adempimenti molti semplici, come quello per esempio delle notifiche – si inserisce in un progetto di riforma il divieto di procedere alla notifica cartacea quando il destinatario ha un domicilio digitale".



In due anni, spiega, la spesa dedicata alla giustizia è aumentata quasi di un miliardo aprendo la strada a riforme che "possano abbattere i tempi della giustizia". "E abbiamo infatti in Parlamento la riforma del processo civile, del processo penale e la riforma del Consiglio superiore della magistratura".



Il rapporto Doing Business - Nell'ultimo rapporto Doing Business 2020 della Banca Mondiale, ricorda Bonafede, l'Italia scende dal 51esimo al 58esimo posto per l'incapacità di risoluzione delle controversie civili e commerciali. "Ora – continua - con la riforma del processo civile noi introduciamo un rito, snello, prevalentemente scritto, nel quale scompaiono tempi, carenze e udienze che si sono rivelate - perché siamo partiti sempre da uno studio empirico - sostanzialmente inutili". "Abbiamo una riforma a seguito della quale avremo un rito più semplice, quello della cognizione ordinaria, e avremo anche un minor numero di norme".



Gli istituti della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita saranno "rafforzati e riformati". E viene annunciata la formazione di una "unità di missione per smaltire l'arretrato".



La riforma del processo penale - Sulla riforma del processo penale, aggiunge, "per la prima volta avremo dei tempi, effettivi, di durata massima. Nelle indagini preliminari ci sono dei criteri molto rigidi di valutazione di quei termini e c'è tutta una serie di meccanismi che rende quei tempi effettivi. Con maggiore responsabilizzazione, per esempio, anche della magistratura".

"Si semplifica e si agevola, come auspicava l'accesso ai riti alternativi. E ci sarà un maggior rispetto anche per le esigenze delle parti. Perché il giudice comunicherà alle parti, nel primo momento possibile, un calendario delle udienze dall'inizio alla fine del processo (chiaramente per quanto possibile in relazione alle esigenze dell'istruttoria)".



"Si semplifica l'Appello e si fa un'iniezione di personale importante a livello di magistratura. E tra l'altro si eliminano dei meccanismi che veramente sono difficili da comprendere per il cittadino. E cioè che quando cambia un solo componente del collegio giudicante, non si debba tornare all'inizio del dibattimento per rifare, sostanzialmente, tutto il processo".



"Ma - prosegue Bonafede - si cerca di accelerare il tempo che deve trascorrere tra l'eventuale commissione del fatto di reato e l'accertamento che avviene in giudizio. Questo perché da un lato si tutela il tempo ragionevole del processo, la coerenza della pena che – chiaramente se è troppo lontana negli anni da quando è stato commesso il reato – perde la sua finalità rieducativa, e si ha una maggiore credibilità del sistema in chiave general-preventiva".



Prescrizione - Riguardo al dibattuto tema della prescrizione, il Ministro parla di "ripercussioni positive che potrà avere la riforma entrata in vigore". "Perché - spiega - è vero che noi dobbiamo agevolare il ricorso ai riti alternativi ma dobbiamo anche dirci che probabilmente uno dei motivi per cui non c'è stato il ricorso auspicato, all'inizio del Codice Vassalli, ai riti alternativi è anche perché probabilmente la prescrizione dava una prospettiva di estinzione del reato all'esito del dibattimento che era concreta". "E non è vero - aggiunge - che si apre la strada alla durata irragionevole dei processi: semplicemente adesso lo Stato, piuttosto che accettare il rischio di processi monchi, decide di prendersi la responsabilità di esaurire in un tempo breve tutto il processo, dall'inizio alla fine". D'altronde, argomenta, "là dove gli uffici giudiziari hanno una buona organizzazione e funzionano, come per esempio a Milano, la prescrizione ha un'incidenza praticamente nulla: parliamo del 2% sulle cause".



La riforma del Csm - Con riferimento poi all'altro tame politicamente molto delicato che investe la rifoma del Consiglio supoeriore della magistratura, dopo i recenti scandali, Bonafede annuncia l'ntroduzione di "numerose norme", con cui "si scongiura il deprecabile fenomeno delle ‘nomine a pacchetto', si responsabilizza con un'impronta manageriale il dirigente, il vertice dell'ufficio giudiziario affinché ci sia un monitoraggio continuo dell'andamento concreto dell'ufficio giudiziario". "Vengono introdotti degli illeciti disciplinari specifici in caso di mancata ottemperanza rispetto ai necessari interventi per migliorare il tempo di smaltimento dei processi all'interno degli uffici giudiziari".



"E infine, argomento che mi sta molto a cuore, viene rimarcato con forza il confine tra la magistratura e la politica: per questo la norma emblematica di questo passo avanti è quella che stabilisce che il magistrato che viene eletto in politica non possa più tornare a svolgere la funzione giudicante o requirente".