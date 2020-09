LICENZIAMENTO

Comporto: licenziamento illegittimo se il prestatore vuole continuare la malattia con le ferie

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Ordinanza 14 settembre 2020 n. 19062

Non viene superato il periodo di comporto quando il prestatore - con l'approssimarsi della fine della malattia - chieda un periodo di ferie per cui il datore non motivi il diniego...

