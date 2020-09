Mercoledì 16 settembre alle ore 11.00 la Corte costituzionale si riunirà in camera di consiglio per eleggere il suo Presidente. Alla votazione parteciperanno anche i due nuovi giudici, Angelo Buscema, eletto dalla Corte dei Conti il 12 luglio, ed Emanuela Navarretta, nominata il 9 settembre dal Presidente della Repubblica. Entrambi presteranno giuramento al Quirinale nel pomeriggio di domani, martedì 15 settembre, dopo la convalida dei titoli da parte della Corte costituzionale. Subito dopo l'elezione, il nuovo Presidente della Corte costituzionale incontrerà come di consueto i giornalisti nel Salone Belvedere alle ore 12.00, nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento della diffusione del COVID-19. Lo scrive la Corte in un comunicato.