omessa dichiarazione

Lista Falciani, legittima la sanzione su impulso Fisco francese

Corte di cassazione - Sentenza 18 settembre 2020 n. 19446

È legittima la sanzione pecuniaria, per omessa dichiarazione, elevata dal Fisco italiano attivato, in forza della Direttiva 77/799/CEE, su impulso dell'Amministrazione francese che ha accertato il conto estero sulla base dei nominativi contenuti nella "lista Falciani". Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 19446 depositata oggi, respingendo il ricorso di un uomo che aveva aperto un deposito presso la sede svizzera della HSBC. Per la VI Sezione civile è dirimente il fatto che "alla ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24