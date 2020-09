diritto all'anonimato

Accertamento giudiziale della maternità, il diritto all'anonimato si affievolisce con la morte

Corte di cassazione - Sentenza 22 settembre 2020 n. 19824

Fin quando la madre naturale è in vita il suo diritto all'anonimato al momento del parto (riconosciuto da diverse norme dell'ordinamento) deve essere massimante tutelato. Nel periodo successivo alla sua morte, tuttavia, il bilanciamento dei valori di rango costituzionale che segue la richiesta di accertamento dello status di figlio naturale cambia e "l'esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l'anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24