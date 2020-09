"Le dichiarazioni rilasciate poche ore fa dal Presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, secondo cui "Il problema della Giustizia? E' la crescita esponenziale del numero di avvocati.", sono inaccettabili, offensive e fuori luogo, a maggior ragione in un momento delicato come quello che stiamo vivendo". Lo scrive l'Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) in una nota. I giovani avvocati si rivolgono poi al Ministro Alfonso Bonafede affinchè "prenda posizione" considerata "la gravità delle dichiarazioni, altamente lesive della reputazione dell'intera classe forense".



In diversi Stati del mondo (non da ultima la Turchia), prosegue il comunicato, gli avvocati vengono perseguitati, condannanti, portati alla morte, perché rei di esercitare il loro mandato difensivo nell'interesse della Giustizia. Una violazione assoluta dei diritti di libertà, difesa e di tutti i valori umani più elementari. In un paese come l'Italia, che ha visto anche gli Avvocati cadere per mano mafiosa (è di poche ore la motivazione della Corte di Assise di Palermo che, con oltre 600 pagine ha spiegato come l'omicidio di Enzo Fragalà sia stato un omicidio contro l'Avvocato nell'esercizio della sua funzione) – dichiara il Presidente Nazionale Aiga Antonio De Angelis – è insostenibile che gli Avvocati si debbano difendere anche e soprattutto dallo Stato.