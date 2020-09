L'assemblea dell'associazione nazionale avvocati con un voto unanime ha eletto come Presidente Nazionale 2020- 2022 l'avvocato Matteo Santini del Foro di Roma.



"Il nostro obbiettivo per i prossimi anni sarà quello di approfondire a livello scientifico tutte le tematiche connesse al diritto di famiglia istituendo una vera e propria scuola di specializzazione biennale. Garantire una formazione altamente qualificata degli avvocati che si occupano di diritto di famiglia è la finalità primaria dell'associazione" ha commentato subito dopo la sua elezione a Presidente l'avvocato Matteo Santini sottolineando, inoltre, l'importanza dell'etica e della deontologia per tutte le figure professionali che si occupano del settore "famiglia".



Gli altri eletti nel consiglio direttivo sono: Segretario Prof. Avv. Lello Spoletini; Tesoriere: Avv. Elisabetta Cruciani; Vicepresidente Avv. Alfredo Cirillo; Vicepresidente Avv. Donatella De Caria.