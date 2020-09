La nascita della Corte: quando, perché e da chi fu concepita è il titolo del Podcast registrato dal giudice Augusto Barbera e pubblicato oggi nella pagina La Libreria dei Podcast della Corte costituzionale sul sito della Consulta nonché sui suoi canali social.



La Consulta ricorda in una nota che ciascun Podcast viene pubblicato con la data in cui è stato registrato e con la descrizione dei brani musicali che ne fanno da punteggiatura. La nascita della Corte: quando, perché e da chi fu concepita è stato registrato il 9 luglio 2020.



Il 2 giugno scorso – data di nascita della Libreria – è uscito il Podcast La Costituzione e la Repubblica della Presidente Marta Cartabia, seguito da: venerdì 5 giugno, La Corte e gli stranieri del Vicepresidente Mario Morelli; venerdì 12 giugno, La Corte e le "compatibilità economiche" del giudice Luca Antonini; venerdì 19 giugno, Il ritardo nella nascita della Corte: i dubbi della politica sul controllo di costituzionalità del giudice Giancarlo Coraggio; venerdì 26 giugno, La Corte e il carcere del giudice Francesco Viganò; venerdì 3 luglio, La Corte e le donne della giudice Daria de Pretis; venerdì 10 luglio, La composizione della Corte: perché 15 giudici? del giudice Giovanni Amoroso; venerdì 17 luglio, La Corte decide: discussione, votazione, motivazione del giudice Nicolò Zanon; venerdì 24 luglio, Gli strumenti con cui opera la Corte e la loro evoluzione nel tempo del giudice Giuliano Amato; venerdì 31 luglio, La Corte e il Welfare del Vicepresidente Aldo Carosi; venerdì 11 settembre, La Corte e l'Europa della Presidente Marta Cartabia e venerdì 18 settembre, La Corte e il referendum del giudice Stefano Petitti.

Il prossimo Podcast sarà pubblicato il 2 ottobre 2020.



Si ricorda, infine, che i Podcast della Libreria della Corte costituzionale sono rilanciati sul portale della Treccani, in un'apposita sezione, nonché da Rai Radio1, Radio 24 e Radio Radicale.