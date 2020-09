Tribunale di Roma: Consiglieri Cnf ineleggibili, nuove elezioni senza scorrimento graduatoria

la deicisione

Il Tribunale di Roma ha dichiarato l'ineleggibilità di nove consiglieri del Consiglio Nazionale Forense, compreso l'ex Presidente, Andrea Mascherin. Con la decisione n. 1275/2020 del 25 settembre il giudice Francesco Oddi ha infatti, parzialmente, accolto il ricorso presentato, tra gli altri, dall'avvocato Maria Casiello e Massimiliano Cesani del Movimento Forense e da Elisabetta Rampelli della Unione Italiana Forense. Respinta invece la richiesta di scorrimento della graduatoria, nulla disponendo in merito la norma. Alla dichiarazione di ineleggibilità, dunque, "non può che seguire la ripetizione delle elezioni dei componenti del CNF". Sarà il Ministero della Giustizia a dover "provvedere all'avvio del relativo procedimento, previo adempimento degli incombenti ritenuti eventualmente necessari o anche solo opportuni per adeguare la situazione di fatto attuale alla presente decisione, che è provvisoriamente esecutiva".



Quanto al merito, si legge nella decisione "va dichiarata l'ineleggibilità a Consigliere del CNF degli Avvocati Andrea Mascherin, Antonio Baffa, Andrea Pasqualin e Giuseppe Picchioni per violazione del divieto di doppio mandato consecutivo previsto dall'art. 34, comma 1, l. n. 247/2012". La decisione inoltre dopo aver giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, l. n. 247/2012, ha dichiarato l'ineleggibilità a Consigliere del CNF degli Avvocati Andrea Mascherin, Antonio Baffa, Stefano Savi, Carlo Orlando, Giovanni Arena, Maurizio Magnano Di San Lio e Salvatore Sica per violazione del divieto di appartenenza dell'eletto, per più di due mandati consecutivi, allo stesso COA facente parte di un distretto con meno di diecimila iscritti (art. 34, comma 3, l. n. 247/2012).



Nulla da fare invece per la domanda di annullamento della deliberazione n. 580 in data 22 febbraio 2019, con la quale il CNF ha proclamato eletti i suddetti avvocati, "non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle ipotesi di legge in cui il giudice ordinario può imporre un facere alla pubblica amministrazione". "Né – prosegue - può accogliersi l'invito di corredare la presente pronuncia di una formula che inviti l'amministrazione a darvi esecuzione, a somiglianza dei provvedimenti emessi dal giudice amministrativo: trattasi di una modalità extra ordinem non consentita al giudice civile".



Infine è stata bocciata la richiesta di "scorrimento della graduatoria" e proclamazione del "primo dei non eletti", in quanto la normativa vigente "non prevede il rimedio attivabile in caso di dichiarata ineleggibilità di un componente, tanto dei COA quanto del CNF", esiste infatti "una lacuna normativa". Del resto, la scorrimento "non può trovare corretta applicazione nelle consultazioni elettorali svolte secondo un sistema maggioritario uninominale e fortemente connotato dal carattere personalistico della votazione".



Per Luigi Pansini, Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Forense "la decisione ha confermato il provvedimento cautelare di marzo scorso e adesso deve essere attuata senza se, senza ma e senza atteggiamenti pilateschi e di comodo". "Questa pagina nera dell'Avvocatura – prosegue - va chiusa velocemente". "È necessario – conclude Pansini – che il Ministero della Giustizia provveda ora all'adempimento dei procedimenti necessari per adeguare la situazione di fatto attuale alla decisione del Tribunale e per assicurare all'Avvocatura una massima istituzione che, nel pieno dell'effettività di tutti i suoi componenti e con tutte le componenti dell'avvocatura, voglia e sappia promuovere una stagione nuova e di reale riforma della professione, fortemente "scossa", al pari di tutte le altre, dall'emergenza sanitaria, dall'assenza di forme organizzative e di welfare adeguate al mutato contesto sociale nonché dalla mancanza di una visione del futuro a tutela delle colleghe e dei colleghi (e dei professionisti) più giovani".