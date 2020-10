STRADA URBANA DI SCORRIMENTO

Autovelox, sanzione invalida se il decreto prefettizio non specifica il tratto autorizzato

Corte di cassazione - Sentenza 30 settembre 2020 n. 20872

È illegittima la multa per violazione dei limiti di velocità rilevata mediante autovelox, qualora il decreto prefettizio che ne autorizza l'installazione non specifichi l'inizio e la fine del tratto di viabilità riconducibile alla classificazione di "strada urbana di scorrimento". Soltanto su questa tipologia di strade - o su porzioni di strade con queste caratteristiche –, infatti, si possono installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24