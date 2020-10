sanzione discplinare

Va sospeso l'avvocato che accetta l'incarico in cambio di favori sessuali

Consiglio Nazionale Forense - lSentenza n. 145/2019

È legittima la sanzione della sospensione per l'avvocato che chiede prestazioni sessuali in cambio dell'accettazione dell'incarico. Lo ha deciso il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 145/2019 rigettando il ricorso di un legale accusato da due clienti di aver inviato messaggi telefonici ‘equivoci' in cui dichiarava di attivarsi professionalmente solo a fronte di prestazioni sessuali.

