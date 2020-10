IL CASO A2A

Partecipate, no revoca amministratori per cambio maggioranza politica



Corte di cassazione - Sentenza 6 ottobre 2020 n. 21495

A2A, la più grande multi-utility italiana, quotata e partecipata al 50% dai comuni di Brescia e Milano, dovrà risarcire con 1mln di euro Renzo Capra, ex presidente del Consiglio di sorveglianza della società, per averlo revocato nel giugno 2009 senza giusta causa. Il cambio di maggioranza politica negli enti soci (la vittoria del centro destra a Brescia nel 2008), non è infatti un valido motivo per mandare a casa gli amministratori nominati dalla precedente maggioranza, a meno che la società non ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24