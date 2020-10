regolamento condominiale

Condominio, 'affittacamere' vietato se il regolamento vieta le attività commerciali



Corte di cassazione - Ordinanza 7 ottobre 2020 n. 21562

Il divieto contenuto nel regolamento condominiale di adibire le abitazioni ad "attività commerciali" impedisce l'esercizio dell'attività di affittacamere. E ciò anche se nell'elencazione delle attività vietate, non compare, in modo esplicito, l'affitto degli appartamenti come "casa vacanza". Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 21562 depositata oggi, respingendo il ricorso della proprietaria di un appartamento, nella centralissima via Cola di Rienzo a Roma, chiamata a rispondere ...

